Veneto: giornata contro i disturbi alimentari, raddoppia il centro diurno di Portogruaro

- In occasione della giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione contro i disturbi alimentari che si tiene ogni anno il 15 di marzo, l’assessore alla Sanità e sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin ha annunciato un investimento da 1,2 milioni di euro per il centro diurno di Portogruaro (Venezia) che si occupa di curare pazienti provenienti da tutta Italia. La struttura sarà ampliata a mille metri quadrati, disposti su due piani, con ambulatori, centro diurno e la Comunità per minori che passerà dagli attuali 9 a 12 posti. “La realtà di Portogruaro rappresenta uno dei nostri centri più storici e fa parte di una rete capillare di presa in carico che coinvolge tutte le Ulss del Veneto con realtà dedicate ai Dca. L’integrazione tra Sanità e Sociale nell’approccio a queste patologie è fondamentale, come lo è l’inserimento delle giovani, ma anche dei ragazzi, nella società attraverso esperienze ludiche e di impegno lavorativo”, spiega Lanzarin. L’intervento beneficia di uno specifico finanziamento regionale di 300 mila euro e permetterà di incrementare gli spazi a disposizione per gli utenti, con la realizzazione di laboratori, aule studio, nuovi spazi per gli ambulatori. Ogni anno a Portogruaro accedono 300 nuovi utenti, con un’età media che via via si è abbassata fino ai 9-10 anni, prevalentemente femmine. Il 70% degli accessi proviene da altre Ulss e da altre regioni, anche dal centro-sud Italia. Le due strutture residenziali dedicate una agli adulti ed una ai minori, ospitano circa 80 utenti ogni anno, per circa 7 mila giornate di assistenza, considerando che la permanenza è di circa 110 giorni per ogni persona; altre 40 ragazze sono seguite dal Centro Diurno.(Rev)