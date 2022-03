© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni ha deciso di presentare un ricorso al Tar contro le modalità di voto per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza. Una decisione arrivata dopo la forte spaccatura all'interno della maggioranza che ha portato all'estromissione del partito di Giorgia Meloni dalle nomine per l'Udp. (Rpi)