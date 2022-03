Veneto: a Cortina il 4° meeting giovani imprenditori del nordest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concetto di sostenibilità è uno dei più utilizzati e rappresenta un’opportunità di sviluppo per le aziende, per i cittadini, per i sistemi territoriali nel loro complesso, ma bisogna fare molta attenzione a non svuotarla di significato facendola diventare una “parola magica” senza sostanza. Si basa su questo ragionamento la scelta dei giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto di intitolare , in maniera provocatoria, il loro 34.mo Meeting “Evoluzione (in)sostenibile”, proprio per sottolineare la volontà di parlare di sostenibilità in modo concreto, senza slogan e partendo da quello che oggi già c’è. L’incontro si terrà in una tensostruttura trasparente montata in Piazza Dibona, cuore pulsante di Cortina d’Ampezzo, venerdì 18 marzo a partire dalle ore 9.30. Il tema sarà indagato attraverso tre focus tematici: sostenibilità sociale, energetica ed economica che verranno approfonditi con la formula di talk agili, introdotti da un intervento di un esperto in materia. Al meeting parteciperanno relatori di alto profilo, sia nell’ambito istituzionale sia in quello imprenditoriale, che porteranno la propria testimonianza a oltre 200 giovani imprenditori provenienti da tutto il territorio nazionale, confermando l’appuntamento come uno dei momenti più importanti di discussione e riflessione sui temi di politica economica e industriale per il futuro dei giovani, delle imprese e quindi del Paese.(Rev)