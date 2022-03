Veneto: Covid, impennata dei positivi, cresciuti del 10 per cento in cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidenza dei positivi al Covid-19 in Veneto è dell’8,3 per cento. Il dato è migliore della media nazionale, ma il totale è passato da 50 mila a 55 mila negli ultimi cinque giorni. I nuovi casi registrati nel bollettino regionale sono 7313, il dato più alto dai primi di febbraio. Con i 15 decessi di ieri il totale delle vittime è arrivato a 13.997. Per il quarto giorno consecutivo restano stabili a 61 le terapie intensive, scendono ancora le occupazioni in area medica (753, 16 in meno). “Speriamo che il trend dei ricoveri continui a scendere, come dicono i modelli previsionali. Dopo il 31 marzo lo stato d’emergenza dovrebbe finire e penso sia giunto il momento di togliere le restrizioni, dato che il virus è endemico. Tornerà in campo la responsabilità individuale, che prevede di usare la mascherina anche quando non è obbligatoria e ci si trova in situazioni di assembramento”, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia.(Rev)