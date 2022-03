Veneto: lavoro, aumentano preoccupazioni su previsioni occupazionali per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di febbraio si è chiuso in Veneto con un aumento di oltre 10 mila posti di lavoro dipendente. I dati della Bussola mensile di Veneto Lavoro confermano il trend positivo riscontrato negli ultimi mesi. Aumentano le preoccupazioni sulle previsioni occupazionali per il 2022, essendo ancora difficile capire quali effetti potranno avere sulle aziende e sull’occupazione i forti rincari delle materie prime, dei costi energetici e dei carburanti uniti agli effetti della guerra in Ucraina e delle sanzioni comminate alla Russia. “Assistiamo ad un risultato occupazionale superiore sia a quello registrato nel febbraio 2021 che nel 2020 in periodo pre-pandemico, ma va ricordato che questi dati non tengono ancora conto delle sospensioni annunciate da talune filiere produttive, in particolar modo quelle che si caratterizzano per lavorazioni energivore o per la trasformazione di materiali che scarseggiano sul mercato nazionale ed estero. Il conflitto ucraino determinerà inoltre, direttamente ed indirettamente, delle ricadute occupazionali anche in Veneto”, commenta l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan. Le assunzioni sono state complessivamente 42 mila, il 2 per cento in più rispetto al 2020 e il 38 per cento in più sul 2021. La crescita è trainata dal settore industriale e dai servizi, soprattutto da quei settori, quali turismo e commercio, che nell’analogo periodo del 2021 risultavano ancora penalizzati dalle restrizioni allora in vigore. In lieve calo l’agricoltura. A livello territoriale il saldo mensile è positivo in tutte le province, con risultati migliori rispetto ai due anni precedenti. L’unica eccezione è rappresentata da Belluno, che registra un saldo positivo di 235 posti di lavoro contro i +738 del 2021 e un calo delle assunzioni del 19%. Il recupero maggiore si registra invece a Venezia, con un saldo di +2.686 posizioni lavorative dipendenti (erano +1.133 nel 2021) e un numero di assunzioni raddoppiato rispetto all’anno precedente. “Con l'osservatorio del mercato del lavoro di Veneto Lavoro monitoreremo anche il ricorso alla cassa integrazione. Si tratta di un indicatore di rallentamento della capacità produttiva: un'azienda prima di licenziare e, quindi, prima che un lavoratore da occupato diventi disoccupato, prova tutte le strade. Ciò non indica la situazione effettiva dell’azienda. Di qui la necessità di analizzare puntualmente i dati delle sospensioni per capire meglio il quadro che ci troviamo di fronte”, conclude Donazzan.(Rev)