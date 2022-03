Napoli: rimozione paletti abusivi Quartieri Spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli, personale della Polizia Municipale Unità Operativa Avvocata e Chiaia ha provveduto a far rimuovere dagli operai della Napoli Servizi 110 paletti abusivi installati da ignoti a delimitare porzioni di strada pubblica lungo i percorsi principali dei Quartieri. Partendo da via Galluppi, dove sono stati rimossi 22 paletti e proseguendo per vico Lungo Gelso, Via Speranzella, Vico Lungo San Matteo e fino ad arrivare a via Montecalvario. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa rimozione di tutti i paletti abusivi riscontrati e segnalati. (Ren)