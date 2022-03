Napoli: Manfredi, con il governo abbiamo definito piano di rientro importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, questa mattina è stato ospite a "Non stop news", trasmissione di Rtl 102.5, e ha parlato di un bilancio dei suoi primi mesi da sindaco, del turismo a Napoli, del suo ruolo da ministro, della situazione in Ucraina, della vicenda dello striscione durante Verona-Napoli e del suo rapporto con Vincenzo De Luca. "Sono stati mesi impegnativi, il comune di Napoli veniva fuori da una situazione molto complessa soprattutto dal punto di vista finanziario e organizzativo", ha detto il sindaco di Napoli. "Grazie alla norma nazionale sui comuni delle grandi città metropolitane in difficoltà - ha proseguito - siamo riusciti a definire con il governo un piano di rientro importante che firmeremo nei prossimi giorni con il presidente Draghi. Abbiamo avviato una serie di iniziative per la città a partire dal decoro urbano, abbiamo avviato un piano di sviluppi di investimento soprattutto sui trasporti e sulla rigenerazione urbana utilizzando le risorse del Pnrr, un lavoro molto intenso". (Ren)