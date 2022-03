Ucraina: Manfredi, bisogna aiutare profughi per dare prospettiva di serenità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione in Ucraina la sto vivendo con la televisione come tutti i cittadini ma anche attraverso il contatto con i tanti profughi che ogni giorno arrivano a Napoli". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ospite a "Non stop news", trasmissione di Rtl 102.5. "È una sensazione terribile vedere tante famiglie divise - ha continuato - tanti bambini senza genitori e tanta sofferenza e dolore nel lasciare la propria terra". "È una cosa che mi ferisce profondamente. Bisogna lavorare per la pace ed aiutare le persone che stanno venendo dall'Ucraina per dare loro una prospettiva di serenità", ha concluso il sindaco. (Ren)