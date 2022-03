Torino: Viale (Lista civica), su caro bollette assessora pensa di cavarsela così?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma davvero l’assessora Foglietta pensa di cavarsela, spegnendo le luci per 20 minuti al giorno e predicando impossibili 18 gradi negli uffici e 19 gradi nelle scuole? Ma vi sembra serio? Intanto in Sala Rossa ci sono 21 gradi. Non usa mezzi termini il consigliere di Lista civica Silvio Viale nel descrivere le decisioni prese dall'Amministrazione, di cui fa parte, rispetto al caro bollette negli uffici e nelle strade pubbliche.(Rpi)