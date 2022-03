Veneto: Valdegamberi (gruppo misto), sospendere le multe sulle quote latte che sono una truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina sta facendo venire alla luce tutte le contraddizioni della politica agricola comunitaria. E’ il pensiero del consigliere regionale del Gruppo Misto Stefano Valdegamberi. “Questa guerra mette in rilievo il grado di dipendenza dell'Europa dal resto del mondo, per colpa di una serie di politiche che hanno colpito l'agricoltura forse a vantaggio di altri settori. Da anni, e così è anche nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale, l'Unione europea porta avanti la politica volta a incentivare il calo di produzione dei cereali e non solo: premi a mantenere i terreni incolti e rifiuto degli Ogm. Ora si trova improvvisamente dipendente dall'estero, priva delle materie prime alla base dei mangimi animali”, afferma il consigliere. Secondo Valdegamberi le associazioni agricole italiane hanno avuto una grande responsabilità. “Mangiamo prodotti Ogm tutti i giorni mentre da noi è impossibile coltivarli, avendo così una produttività molto inferiore ai nostri competitors. Ora con la crisi alimentare cosa facciamo? Apriamo le porte agli Ogm americani. Forse è anche questo un obiettivo di questa guerra mentre la cecità della nostra classe politica persiste nell'errore, pensando che far abbattere gli animali d'allevamento sia la soluzione. Così importeremo ancora più carne e latte. Ai nostri allevatori intanto arrivano cartelle esattoriali su quote latte frutto, per me, di una grande truffa di Stato, smascherata dalle recenti sentenze, costringendoli a chiudere dalla disperazione, con diversi suicidi. Complimenti Italia, ammazzi chi produce a casa tua mentre fai entrare di tutto dall'estero”, conclude Valdegamberi, che chiede al governo di sospendere le cartelle esattoriali.(Rev)