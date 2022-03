Torino: il Consiglio comunale appoggia l'Ucraina e chiede la strada del dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico documento che è passato senza l'accordo tra i gruppi consiliari è stato quello presentato da Silvio Viale (Lista civica) a 'Sostegno del governo, dell'Unione europea e delle Nazioni unite nel conflitto in Ucraina'. Stesso risultato anche per l'emendamento presentato sempre dal consigliere Viale sul 'Ritiro delle deleghe all'assessore Maurizio Marrone (FdI)' per i rapporti con le repubbliche filoputiniane del Donbass, che è passato con 20 voti favorevoli. (Rpi)