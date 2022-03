Campania: Ciarambino (M5s), su autismo Asl disattendono impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Otto mesi fa, con una mozione condivisa da tutte le forze politiche, credevamo di aver messo la parola fine alle criticità rilevate nella delibera regionale che riorganizzava i percorsi assistenziali dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico". Lo ha dichiarato la vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino, che ha chiesto la convocazione urgente delle Commissioni Sanità e Politiche sociali. "Nonostante le indicazioni fornite alle Asl dalla Regione - ha proseguito Ciarambino - quegli impegni risultano ancora del tutto disattesi. Anzi, secondo quanto denunciano le associazioni e le famiglie dei bambini autistici, sarebbero state addirittura ridotte sensibilmente le ore di terapia erogata. Ridurre le ore di assistenza a un bambino autistico non vuol dire soltanto non aiutarlo a migliorare, ma anche rischiare di perdere tutti progressi e i risultati conseguiti. Prendersi cura delle persone più fragili deve essere sempre la nostra priorità. Ed io sono da sempre al fianco delle famiglie dei bambini autistici, su cui oggi grava tutto il peso dell'assistenza ai loro figli. Per questa ragione condividemmo la necessità di adottare un percorso terapeutico che avesse come obiettivo la presa in carico globale e integrata dei pazienti. (segue) (Ren)