Veneto: Brunetta, Venezia è la più antica città del futuro

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, neo presidente della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità” ha spiegato la definizione di più antica città del futuro. “Bisogna guardare all’eredità che ci ha lasciato, al mito di Venezia, alle infrastrutture che ci ha lasciato, i murazzi, aver deviato i fiumi, la laguna e il suo ecosistema, la quantità di opere d'arte, di cultura. E’ necessario riportare una base economica che Venezia aveva, vuol dire gente, uomini e donne che lavorano qui, che vivono qui, che progettano qui, che da cui vanno in giro per il mondo a commerciare e costruire valore aggiunto. Non si fa con le tecnologie del passato, oggi si fa col metaverso, con l’inclusività, con una cultura della pace e del capitale umano. Tutto questo avviene solo se c'è la libertà e la democrazia, inclusività, rispetto. E qui a Venezia c’era rispetto per tutti”.(Rev)