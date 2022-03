Piemonte: Magliano (Moderati), su prezzi impazziti luce-gas quali azioni intende mettere in campo giunta? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, si è registrato un aumento del 131 per cento sulle utenze domestiche dell'elettricità e del 94 per cento su quelle del metano. Gli aumenti stanno creando difficoltà in diversi settori del commercio, dell'ospitalità, della ristorazione, dell'artigianato. Si stima che i costi per l'approvvigionamento energetico di Asl e Ospedali siano raddoppiati. Colpiti anche il Volontariato e il Terzo Settore. Parallelamente ai prezzi di luce e gas stanno aumentando, con esiti ugualmente drammatici, quelli delle materie prime: questa situazione, nel suo complesso, rischia di annullare gli effetti di una già di per sé difficoltosa ripresa economica", ha concluso Magliano. (Rpi)