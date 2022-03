Campania: Coldiretti, pronti a produrre 2 mln di quintali mais e grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli agricoltori campani sono pronti a fare la propria parte aumentando, per le prossime semine, di 2 milioni di quintali la produzione di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione e la pasticceria". Lo ha dichiarato in una nota Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania e vicepresidente nazionale: "Un’esigenza fortemente sentita per la crisi del settore agroalimentare, colpito duramente dagli effetti del conflitto bellico in Ucraina. L’obiettivo è puntare alla costruzione dell’autosufficienza di una regione che oggi non riesce a soddisfare la domanda e, dove viste le quotazioni del prezzo del grano in borsa sempre più crescenti, la coltivazione potrebbe rappresentare un investimento capace di produrre reddito per le aziende agricole". Masiello ha aggiunto: "Un’occasione che potrebbe segnare la svolta per l’intero comparto nel ridurre la dipendenza dall’estero, da dove arriva circa la metà del mais necessario all’alimentazione del bestiame, più del 30 per cento del grano duro per la produzione di pasta e oltre il 60 per cento del grano tenero per la panificazione inoltre, legherebbe le produzioni al territorio nel perseguire un modello di biodiversità e sostenibilità". (segue) (Ren)