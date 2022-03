Insularità: Pittalis (FI), reintrodurla in Costituzione per ridare giusta centralità a isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare "mira a introdurre nella nostra carta il riconoscimento delle peculiarità delle isole e la promozione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli derivanti dall'insularità. Questa iniziativa è frutto di una vasta mobilitazione che ha visto coinvolti direttamente cittadini, il mondo della cooperazione, delle associazioni, del volontariato, dello sport e cultura, tutti settori uniti per sostenere la tutela dei valori della peculiarità insulare. Si tratta di un'iniziativa culminata con la raccolta di firme di ben 200 mila persone che, oltre al comitato promotore, ha interessato trasversalmente tutta la politica sarda che si è attivata con una straordinaria mobilitazione, in particolare dei sindaci e di tutti gli amministratori locali". Lo ha detto il deputato sardo di Forza Italia, Pietro Pittalis, intervenendo nell'emiciclo di Montecitorio nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale sul riconoscimento della peculiarità delle isole. "La presente proposta di legge costituzionale - ha aggiunto - ha il pregio di voler ridare la giusta centralità alle isole, reintroducendo l'insularità e la necessità di interventi dello Stato con misure appropriate per ridurne lo svantaggio nella Costituzione, principi presenti dal 1948 fino alla riforma del Titolo V. Bisogna infatti chiarire che preservare la specialità e l'autonomia delle isole non è una concessione, ma il frutto di un reciproco riconoscimento tra il popolo italiano e quello insulare, anche storico, oltre che politico ed economico. Con questa iniziativa si vuole infatti affermare il principio per il quale gli isolani, in particolar modo i più giovani, hanno diritto di competere con altri cittadini italiani muovendo dallo stesso punto partenza, senza dunque partire svantaggiati". (segue) (Rin)