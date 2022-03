Torino: Lo Russo, panico esagerato su presunta emergenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' esagerato questo panico e di certo non aiuta la diffusione di fake news. Mi sembra di rivedere alcuni elementi già visti durante il Covid. Con queste parole il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha commentato l'assalto alle scorte alimentari da parte di alcuni cittadini a seguito delle notizie allarmanti sull'emergenza energetica e il conflitto in Ucraina. "Credo non ci sia alcuna esigenza di adottare questo tipo di criteri", ha concluso Lo Russo. (Rpi)