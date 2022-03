Napoli: Schiano di Visconti, soddisfatto risultati Fd'I a elezioni Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto per il risultato conseguito da Fratelli d'Italia che, in un contesto dominato dalle sinistre, ha eletto un consigliere, Giuseppe Nocerino, alle elezioni del Consiglio Metropolitano e ha messo in campo un progetto politico di qualità, fondato su vivibilità, lavoro e legalità, per dare una svolta alla Città Metropolitana di Napoli che, fino ad oggi, è stata totalmente fallimentare". Lo ha affermato il coordinatore dell'Area Metropolitana di Napoli di Fd'I, Michele Schiano Di Visconti, che aggiunge: "Adesso che è nel pieno dei suoi organi, la Città Metropolitana deve essere un'opportunità in termini di vivibilità, servizi, sviluppo e occupazione per l'area metropolitana di Napoli e, per questo, al Consiglio Metropolitano daremo vita ad un lavoro di qualità per lo sviluppo economico e sociale del territorio".(Ren)