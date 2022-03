Sanità: incontro Regioni-sindacati, governo individui risorse per rinnovo contratto lavoratori comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Regioni e organizzazioni sindacali chiedono al governo la disponibilità a individuare congrue risorse finanziarie per la sostenibilità dei costi legati ai rinnovi contrattuali dei lavoratori del comparto sanità. Lo rende noto la Conferenza delle Regioni in un comunicato, nel quale informa dell’incontro, avvenuto oggi, tra il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e il presidente del Comitato di settore Regioni-sanità, Davide Carlo Caparini, con Serena Sorrentino, segretario Cgilfp, Maurizio Petriccioli, segretario Cisl, e Maria Vittoria Gobbo, segretario Uil-Fpl Sanità pubblica, in merito al rinnovo contrattuale dei lavoratori del comparto sanità. I rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni sindacali - si legge nella nota - registrano il clima positivo con cui sta proseguendo il lavoro del tavolo contrattuale in Aran. Allo stesso tempo - prosegue - condividono però una forte preoccupazione per la sostenibilità economico-finanziaria del rinnovo contrattuale, considerando anche la delicata situazione dei bilanci regionali a causa dei costi per la gestione della pandemia sostenuti dalle Regioni che non hanno trovato adeguata copertura. Un quadro preoccupante - sottolineano - se si considerano anche i costi contrattuali per la sottoscrizione di un Ccnl adeguato alle professionalità a cui si riferisce e la rigidità del Fondo sanitario nazionale previsti dalla legge di Bilancio. Per questo, Regioni e organizzazioni chiedono al governo la disponibilità a individuare congrue risorse finanziarie per la sostenibilità dei costi legati ai rinnovi, un’esigenza imprescindibile per concludere rapidamente il negoziato per il rinnovo del Ccnl e fornire così risposte, dopo tre anni di attesa, alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità che hanno affrontato la grave situazione emergenziale.(Rin)