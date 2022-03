Veneto: nuovo padiglione all’ospedale civile di Venezia, in arrivo altri 61 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’ inaugurazione all’Ospedale Civile di Venezia del rinnovato padiglione “Gaggia”, l’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin ha dichiarato: “Sicuramente è un evento importante, molto atteso dalla città e anche la testimonianza che, nonostante due anni di pandemia, la sanità veneta con i propri investimenti e programmazione continua ad andare avanti. Investiamo sui nostri ospedali e questo è sicuramente un risultato molto importante. Si tratta di un padiglione storico ma con contenuti tecnologici. Ricordo che si stanno programmando interventi per ulteriori 61 milioni in altre strutture”.(Rev)