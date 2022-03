Veneto: Zaia, con Venezia capitale mondiale della sostenibilità aumento del Pil da 10 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Veneto Luca Zaia, neo vicepresidente della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità”, ha spiegato le opportunità del progetto presentato a Palazzo Ducale. “E’ un grande palcoscenico ma anche un grande substrato per fare in modo che a livello internazionale si guardi sempre con più attenzione alla sostenibilità. Candidarsi ad essere capitale moderna va in questa direzione. Il flusso di risorse va dai 2,5 ai 4 miliardi di euro, per noi veneti vorrebbe dire un aumento del Pil da 10 miliardi di euro”.(Rev)