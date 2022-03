Fvg: garante diritti persona, parere positivo a pdl su inclusione scolastica malati gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il garante regionale dei diritti della persona, Paolo Pittaro, ha espresso parere positivo sulla proposta di legge 159 contenente misure per favorire l’inclusione nella vita scolastica dei minori e degli adolescenti affetti da patologie a prognosi infausta, presentata dai consiglieri regionali Simona Liguori e Tiziano Centis (Cittadini). Il provvedimento, fa sapere Pittaro, “prevede fondamentalmente la sensibilizzazione del mondo scolastico in relazione alle cure palliative, fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie a prognosi infausta, alleviandone le sofferenze, nella consapevolezza che purtroppo non ne sono immuni nemmeno i minori”. La realizzazione di progetti in questo ambito, per il garante, potrebbe stimolare negli studenti coinvolti “lo sviluppo dell'empatia e del rispetto” e far riflettere sull’“importanza dell’inclusione, della condivisione, della socializzazione, della resilienza”, contribuendo a mantenere, per quanto possibile, la normalità anche per chi soffre. (Frt)