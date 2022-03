Napoli: Rostan, ottimo risultato Grande Napoli a elezioni Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ottimo risultato ottenuto dalla lista Grande Napoli nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli ha premiato gli sforzi e l'entusiasmo di un gruppo di persone che ha saputo coinvolgere tante realtà del nostro territorio attorno ad un progetto ambizioso: la realizzazione di un incubatore di buona politica per una amministrazione efficiente al servizio dei cittadini. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato fiducia con il voto, consentendo alla nostra lista di far scattare un seggio e di arrivare al quinto posto assoluto, avanti a diverse liste di partiti nazionalmente rappresentati". E' il commento di Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera e ispiratrice della lista Grande Napoli.(Ren)