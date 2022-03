Piemonte: peste suina africana, in arrivo ordinanza abbattimento cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande collaborazione è stata chiesta ai territori con la partecipazione dei comuni anche per l'organizzazione dello smaltimento delle carcasse - ha continuato Protopapa -. In questo momento bisogna fare squadra e creare sinergia tra tutti gli attori che possono partecipare ad un azione di tutela dei nostri territori". Nella stessa riunione sono intervenute anche Coldiretti e Confagricoltura, che hanno sottolineato l'importanza "che i ristori per gli allevatori suinicoli arrivino velocemente e siano compensativi del mancato reddito e dei danni indiretti - ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli di Brondello -. Occorre procedere quanto prima con gli abbattimenti dei cinghiali. Infine, circa la recinzione, chiediamo che sia estesa salvaguardando la proprietà delle aziende agricole". (segue) (Rpi)