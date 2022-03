Ucraina: il Pd Piemonte chiede chiarezza su rapporti Marrone-Donbass con 13 domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Democratico del Piemonte passa all'attacco sul caso Marrone-Donbass, ovvero i rapporti ambigui tra l'assessore regionale di Fratelli d'Italia e la repubbliche filo-putiniane del Donbass, finite nei riflettori sopratutto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il gruppo Pd in Regione Piemonte chiede chiarezza al presidente della Regione Alberto Cirio e all'assessore Maurizio Marrone con 13 domande, in cui si esigono spiegazioni sulle azioni intraprese dall'assessore di FdI da quando ha ricevuto le deleghe alla Cooperazione internazionale. "Cirio decise di spostare solo la delega alla Cooperazione in mano a Marrone perché? - si interroga il consigliere regionale Pd Domenico Rossi - (segue) (Rpi)