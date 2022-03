Ucraina: il Pd Piemonte chiede chiarezza su rapporti Marrone-Donbass con 13 domande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vediamo dai post su Facebook e non solo che Marrone ha utilizzato il suo ruolo istituzionale per fare delle attività al di fuori della Regione, legate proprio alle repubbliche filo-putiniane del Donbass. Le stesse pagine ufficiali del ministero degli Esteri della repubblica di Donetsk citano l'assessore di Fratelli d'Italia. Comba si è dimesso in questi giorni da ambasciatore della Bielorussia. Solo la Regione non prende posizione con una risposta pubblica? Ci auguriamo che lo faccia domani, in occasione del Consiglio regionale. Il Piemonte non può rimanere ambiguo", ha concluso Rossi. (Rpi)