Scuola: Pi Day 2022, 1.200 scuole collegate da tutte le Regioni d'Italia (3)

- "La matematica apre la mente, insegna a ragionare in maniera critica e stimola la libertà di pensiero", ha detto Fabrizio Manca, direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. "Da parte del ministero, l'impegno continua a essere quello di insistere su una formazione di qualità degli insegnanti affinché possano trasmettere questo linguaggio in maniera vincente per chi lo impara. È bellissimo che la scuola dedichi un momento di festa all'apprendimento di questa disciplina: è fondamentale imparare divertendosi". "L'Università di Torino, con grande piacere, ha dato il proprio contributo scientifico all'organizzazione di questo evento fortemente voluto dal ministero dell'Istruzione", ha detto Stefano Geuna, Rettore dell'Università degli Studi di Torino. "Iniziative di questo genere sono molto importanti perché permettono a tutti di avvicinarsi alla Matematica e di scoprire quanto essa sia una scienza creativa, bella e pervasiva: la utilizziamo ogni giorno in molti aspetti della nostra vita, anche per risolvere i problemi più semplici. Il mio augurio è che questa Giornata di festa sia uno stimolo per tutte e tutti per accrescere la cultura scientifica, il desiderio di scoperta e la curiosità, caratteristiche fondamentali per poter contribuire attivamente al progresso della nostra società". "Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato con entusiasmo, anche dall'estero, a questa Giornata", ha detto Marina Marchisio, docente di Matematiche Complementari e delegata per la Digital Education all'Università degli Studi di Torino. (Com)