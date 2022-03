© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.806 i nuovi casi Covid che sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 14.930 test eseguiti, di cui 11.550 antigenici e 3.380 molecolari. Cinque decessi nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. 34 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. Lo ha riferito la Regione Campania nel consueto bollettino relativo all'emergenza Covid. (Ren)