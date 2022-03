Veneto: presentata la Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina a Palazzo Ducale di Venezia la presentazione della Fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità", il progetto volto a realizzare un piano di interventi funzionali alla crescita economica, ambientale, tecnologica e sostenibile di Venezia, in linea con la strategia delineata dal Pnrr. Il progetto “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” nasce con l’obiettivo di promuovere un modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta. Nell’anniversario dei 1600 anni dalla fondazione della Città, Venezia diventa un laboratorio a cielo aperto che guarda al futuro, un luogo di innovazione e d’avanguardia culturale e tecnologica in chiave sostenibile. Presidente della Fondazione sarà il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che avrà come vice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente del Veneto Luca Zaia. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Regione Veneto e Comune di Venezia, con il duplice sostegno di istituzioni nazionali e aziende private (Università Ca’ Foscari e IUAV di Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello, Accademia di Belle Arti, Fondazione Cini, Confindustria Veneto e alcune realtà di rilievo nazionale tra le quali, Generali, Snam, ENI, ENEL e Boston Consulting Group). Tra le iniziative in programma c’è la creazione di un polo dell'idrogeno nell’area industriale dismessa di Porto Marghera. Venezia viene candidata a polo di riferimento mondiale per il dibattito scientifico, accademico e culturale sui temi relativi alla sostenibilità ambientale e sociale attraverso l’organizzazione periodica di una “Biennale della Sostenibilità”. Si prevede anche il rilancio dell’offerta formativa universitaria, interventi sul turismo sostenibile, azioni per il sostegno al commercio e alle residenzialità locale.(Rev)