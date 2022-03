Veneto: nuovo padiglione all’ospedale civile di Venezia con la benedizione del Patriarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’ inaugurazione all’Ospedale Civile di Venezia del rinnovato padiglione “Gaggia”, il Patriarca mons. Francesco Muraglia ha benedetto la nuova struttura e ringraziato il personale sanitario in servizio. “Certamente oggi è una bella giornata questa non solo dal punto di vista meteorologico ma anche perché c'è un progetto e i cittadini vedono che il loro denaro viene usato gatti con lungimiranza pensando a quella che la parabola di una vita, della loro vita, della vita delle persone che a cui loro sono legati. L’uomo è fatto anche di un inizio, di fragilità e di un termine” ha detto il presule.(Rev)