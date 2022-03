Insularità: Pittalis (FI), reintrodurla in Costituzione per ridare giusta centralità a isole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha continuato: "Questa iniziativa rappresenta, dunque, una significativa tappa della lotta politica dei sardi e della sua classe dirigente che non intende rassegnarsi. Ecco perché il riconoscimento politico ed economico è una tappa fondamentale dell'insularità che storicamente determina isolamento economico, limitazione dei trasporti, assenza di infrastrutture, minori opportunità commerciali e costi dell'energia più elevati. L'inserimento in Costituzione del principio di insularità favorisce infatti, anche nei rapporti con l'Ue, misure legislative di intervento economico volte a instaurare un vero sistema di continuità territoriale che deve tornare a essere considerata una questione di interesse nazionale - ha concluso Pittalis -, in quanto condizione indispensabile per assicurare a tutti il diritto alla mobilità". (Rin)