Lavoro: contratto funzioni locali, Comuni, Regioni e Province chiedono intervento governo per copertura finanziaria e superamento limiti assunzioni

- I presidenti dell’Anci, Antonio Decaro, della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e dell’Upi, Vicenzo De Pascale, e i Segretari generali delle tre sigle sindacali, Serena Sorrentino (Segretario Cgil-Fp), Maurizio Petriccioli (Segretario Cisl-Fp) e Maria Vittoria Gobbo (Segretario Uil-Fpl Sanità pubblica) si sono incontrati oggi per discutere dell’avanzamento del rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 del comparto delle Funzioni locali. Tutti i partecipanti - si legge in una nota della Conferenza delle Regioni - hanno espresso una sensibilità comune in merito alle implicazioni del forte impatto finanziario del rinnovo sui bilanci degli Enti del comparto. Per gli oneri conseguenti al rinnovo contrattuale e per quelli aggiuntivi previsti dalla legge di Bilancio 2022 per finanziare l’incremento dei trattamenti accessori e la revisione degli ordinamenti professionali – si legge ancora - le tre Associazioni rappresentative hanno chiesto ai ministri dell’Economia e della Pubblica amministrazione un intervento volto ad individuare una copertura almeno parziale e lo svincolo dalle limitazioni della capacità assunzionali. (Rin)