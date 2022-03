Piemonte: Magliano (Moderati), su prezzi impazziti luce-gas quali azioni intende mettere in campo giunta?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani chiederò alla giunta Cirio cosa intenda fare a difesa del potere d'acquisto dei Piemontesi. Chiederò in particolare, con un Question time, quali misure si preveda di mettere in atto per tutelare le famiglie e le imprese, già provate dalla crisi economica connessa alla pandemia, e di interloquire con il governo affinché si attivino strumenti efficaci di contenimento dei rincari. Lo ha annunciato il consigliere regionale del Piemonte Silvio Magliano (Moderati) in una nota stampa. "La crisi internazionale unita a troppi casi di speculazione è alla base dell'impennata dei prezzi di luce e gas. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è stato quantificato dall'Autorità di regolazione per energia reti ambiente in precisi termini percentuali - ha continuato Magliano : l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia si è riflessa sulle bollette già a partire dal secondo semestre 2021. (segue) (Rpi)