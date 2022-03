Veneto: export vitivinicolo da record, nel 2021 2,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Qualivita Wine su dati Istat, nell’export del settore vitivinicolo il Veneto è in testa nel 2021 raggiungendo i 2,5 miliardi di euro pari a +11,1 per cento. Il settore rappresenta circa un terzo circa dell’export agroalimentare regionale. “Le conseguenze della pandemia sono state sicuramente pesanti, ma questi dati dicono che il nostro settore vitivinicolo è fatto di combattenti che hanno sfidato il grave momento per l’imprenditoria, assicurandosi anche risultati che sono importanti segnali di ripresa. E’ un segno di passione per il lavoro ma anche un riconoscimento di capacità nelle difficoltà, caratteristiche che sono nel dna dei veneti e che saranno preziose anche nell’affrontare le ripercussioni dell’attuale situazione internazionale”, ha commentato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.(Rev)