Piemonte: peste suina africana, in arrivo ordinanza abbattimento cinghiali

- Sta per uscire un’ordinanza Regionale che definirà tutte le attività di abbattimento dei cinghiali nella zona Rossa, zone Buffer e la zona bianca libera da vincoli, con metodi di contenimento, controllo e selezione a secondo delle fasce, anche con utilizzo di termo camere per gli interventi notturni. Lo ha annunciato in un incontro convocato questa mattina ad Alessandria (Piemonte) l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa, parlando dei provvedimenti della Regione rispetto alla peste suina africana. (segue) (Rpi)