Napoli: Iovino (M5s), orgogliosi per elezione tre consiglieri in Città metropolitana

20 luglio 2021

- "Il lavoro fatto in questi anni sui territori e l'impegno profuso da tutti i nostri consiglieri nei comuni in cui portano la voce dei propri cittadini, ha dato i suoi frutti. L'elezione, in seno al consiglio della Città Metropolitana di Napoli, dei nostri consiglieri comunali Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, con il primo risultato il più votato in assoluto tra i canditati di tutte le forze politiche, ci inorgoglisce particolarmente e ci dà la forza per continuare a lavorare con vigore sempre maggiore". Lo ha detto del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. "Un segnale importante di compattezza della nostra forza politica, che non si è mai disunita e che continuerà a lavorare a testa bassa all'insegna dell'unità e dell'amore per la propria gente. A ciascuno dei consiglieri neoeletti faccio i miei auguri di buon lavoro, assicurandogli sempre il mio supporto. È facendo rete tutti i livelli istituzionali che possiamo veramente cambiare le sorti di un territorio dalle potenzialità enormi". (Ren)