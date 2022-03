© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte tornano a crescere i ricoveri da Covid dopo un lungo periodo in cui la curva si è piegata verso il basso. Sono +24 oggi i posti letto occupati nei reparti ordinari, mentre rimangono invariati quelle nelle terapie intensive. I nuovi casi sono 1.892, pari al 7,7 per cento dei tamponi eseguiti. L'Unità di crisi segnala 5 decessi, di cui nessuno avvenuto oggi. Infine, i guariti sono 1.728. (Rpi)