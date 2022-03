Torino: scaffali vuoti nei supermercati, ritorna la corsa alle scorte alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto ai viveri nei supermercati avvenuto prima del lockdown di marzo 2020 a causa del Covid si sta ripetendo in questi giorni con la crisi energetica e il conflitto Ucraino. Sono numerosi gli scaffali della grande distribuzione che in questi giorni sono rimasti vuoti dopo la corsa alle scorte alimentari. Come nel 2020, le persone vanno alla ricerca di beni durevoli come la pasta, il cibo in scatola, la farina e il sale. (Rpi)