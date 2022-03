Ucraina: Rossi (Pd Piemonte) a 'Nova', senza chiarezza su rapporti Marrone-Donbass chiederemo sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza chiarezza da parte della Regione sul caso Marrone-Donbass per noi il tema non sarà più la singola delega ma la fiducia nei confronti dell'assessore di Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato ad 'Agenzia Nova' il consigliere regionale del Pd Piemonte Domenico Rossi, a margine della conferenza stampa in cui il gruppo Pd in Regione ha chiesto risposte trasparenti da parte di Cirio e Marrone sui rapporti tenuti da quest'ultimo con le repubbliche filo-putiniane del Donbass, che sono finite sotto i riflettori con lo scoppio della guerra in Ucraina. (segue) (Rpi)