Napoli: Gallo (M5s), oggi siamo polo istituzionale

20 luglio 2021

- "L'elezione di tre esponenti del Movimento 5 Stelle al Consiglio della Città Metropolitana testimonia che a Napoli e provincia il Movimento è più forte di 5 anni fa". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del m5s Luigi Gallo: "Ed è la risposta che aver cambiato gli obsoleti schemi politici, senza stravolgere la propria identità ma in piena aderenza con le esigenze del tempo. Siamo un polo istituzionale capace di coinvolgere la comunità e cogliere le occasioni per cambiare il volto dei territori facendo aggregatore di buone pratiche. Mi complimento con tutti i consiglieri comunali del m5s, a partire da Vincenzo Salerno e Santa Borriello, che hanno lavorato con la propria candidatura, sottoscrizione di lista del m5s e abnegazione per questo successo. I miei più sentiti auguri a Gaetano Manfredi e ai neo eletti del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli, a partire dai consiglieri comunali Salvatore Flocco, Salvatore Cioffi, Salvatore Pezzella". (Ren)