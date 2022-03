Piemonte: figli di separati, due proposte di legge su comunicazioni ai genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resteranno aperte fino al 4 aprile le consultazioni online sulle due proposte di legge in materia di Comunicazioni relative a minori con genitori separati, sulle quali la commissione Sanità questa mattina ha avviato le prime determinazioni. Il primo provvedimento, come spiegato dalla consigliera della Lega Sara Zambaia, , "intende promuovere interventi per assicurare a ciascuno dei genitori la comunicazione congiunta delle informazioni riguardanti i figli minori. Si prevede così che, nel rispetto dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni della Regione e degli enti del sistema regionale relative ai minori, siano indirizzate a entrambi". (segue) (Rpi)