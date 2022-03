Venezia: Brunetta, facciamola diventare la più antica città del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per questo onore, l'onore di essere stato indicato come primo presidente della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità, un modello per il Paese e per il mondo come attrattore di idee e di investimenti". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo a Palazzo Ducale per la presentazione della Fondazione insieme al governatore veneto Luca Zaia e al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. "Venezia è una realtà artificiale - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Le lagune non durano per così tanti secoli: o diventano mare o diventano terra. Questa laguna dura perché è frutto degli investimenti e dell'intelligenza dell'uomo, che la hanno difesa dal mare e dalla terra. Questa sala, la sala del Senato di palazzo Ducale, è il segno degli investimenti effettuati nel tempo dalla città per costruire il suo mito. Dopo la Venezia della Serenissima, dopo la straordinaria Venezia del Novecento, adesso abbiamo il futuro, che è la sostenibilità. Un futuro che si fa a partire dai giovani, dalle idee, per ricostruire la base economica della città". Brunetta ha concluso: "Non è possibile che il centro storico di Venezia scenda sotto i 50mila abitanti. Venezia è il luogo di tanti resistenti, come la Fondazione Cini o le università. Centinaia di realtà di resistenza, nonostante le difficolta. Ecco, noi vogliamo cambiare le condizioni a contorno e far diventare Venezia la più antica citta del futuro, attraendo investimenti e capitale umano". (Rin)