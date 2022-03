Napoli: solidarietà dell'amministrazione comunale per l'aggressione al sindacalista De Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna per la vile aggressione avvenuta questa mattina ai danni del segretario Regionale Fim Cisl Giuseppe de Francesco" è stata espressa, a nome di tutta l'amministrazione comunale di Napoli, dall'assessore al Lavoro Chiara Marciani . "Si tratta di gesti inqualificabili – ha aggiunto l'Assessore Marciani – che certamente non sposteranno di una virgola l'impegno del sindacato, ma possono soltanto rafforzare ulteriormente la tutela delle giuste rivendicazioni dei lavoratori da parte di quanti, come de Francesco, operano ogni giorno in difesa dei loro diritti e della loro sicurezza".(ren)