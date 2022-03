Imprese: contratto preliminare di servizio tra Ita Airways e Atitech per ramo maintenance di Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al bando di gara per l’acquisizione del ramo maintenance di Alitalia in Amministrazione Straordinaria in scadenza oggi 14 marzo 2022, Ita Airways annuncia di avere sottoscritto con la società di maintenance Atitech un contratto preliminare di servizi. In caso di aggiudicazione del bando da parte di Atitech - spiega una nota - tale intesa preliminare si consoliderà, nel rispetto dei processi di governance di Ita Airways, in un contratto di servizi a lungo termine che identifica servizi e tariffe inerenti le attività indicate nel bando. L’accordo si basa sui termini e sulle condizioni generali dello Standard Agreement (pubblicato da Iata – Edizioni 2013 e 2018), con tutte le eccezioni, deroghe e condizioni speciali indicate all’interno della normativa dettata dalla Ue in materia. Nel caso in cui Atitech non risultasse aggiudicataria del bando indetto da Alitalia in Amministrazione Straordinaria tale contratto preliminare si risolverà. In tale ipotesi Ita Airways sottolinea che, forte del suo interesse per il ramo maintenance di Alitalia in Amministrazione Straordinaria e della professionalità del personale che vi lavora, continuerà ad operare portando il contratto già sottoscritto con Alitalia in Amministrazione Straordinaria relativo ai servizi maintenance fino alla sua naturale scadenza prevista per il prossimo ottobre, perseguendo i migliori risultati in termini economici e di servizio ed in piena coerenza con il quadro normativo applicabile.(Com)