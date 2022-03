Torino: Lo Russo, tema energetico rinviato a lungo, occorre pianificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino il 45,8 per cento delle piccole e medie imprese innovano, il 62,6 per cento opera solo sul mercato nazionale. Un monitoraggio che tiene conto di 1.300 aziende. Stamattina è stato presentato il rapporto annuale di Cna Torino insieme a Unicredit. Se la pandemia ha reso evidente quanto sia importante la sanità pubblica e la medicina di territorio, la guerra in Ucraina sta rendendo, con altrettanta forza, il bisogno di avere un’Unione europea forte sul tema energetico. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della presentazione del rapporto annuale del Cna Torino. (segue) (Rpi)