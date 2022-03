Veneto: Covid, dati stabili con poche oscillazioni verso l’aumento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ogni lunedì il dato dei contagi da Covid-19 segna un ribasso rispetto ai giorni precedenti, per il minor numero di tamponi effettuati. I nuovi casi registrati nel bollettino di Azienda Zero della Regione Veneto sono 1750, circa 2 mila in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone in isolamento è cresciuto di una settantina di unità arrivando a 52812, quinto giorno consecutivo di aumento, dopo una repentina discesa delle sei settimane precedenti. Sono state 17 le vittime, che ormai sfiorano quota 14 mila da inizio pandemia. Stabili le terapie intensive (61), in leggero calo i ricoveri in area medica (769, 3 in meno).(Rev)