Ucraina: Confesercenti Torino, a rischio oltre 3,3 miliardi di euro di Pil e 2 miliardi di consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'effetto della corsa dei prezzi di energia, gas e carburanti, esasperata dalla crisi Ucraina, rischia di costare al Piemonte 2 miliardi di euro di consumi e 3,3 miliardi di Pil. A lanciare l'allarme Confesercenti Torino, che ha fatto il punto sui due anni trascorsi dal primo lockdown. "Il conflitto in Ucraina - ha affermato il presidente di Confesercenti Giancarlo Banchieri. - è in primo luogo una tragedia umanitaria, che si sta però trasformando sempre di più in una catastrofe economica, con un forte impatto anche sul Piemonte. Dopo due anni terribili, le imprese si trovano a fronteggiare una nuova emergenza. (segue) (Rpi)