Ucraina: Confesercenti Torino, a rischio oltre 3,3 miliardi di euro di Pil e 2 miliardi di consumi (2)

- Dobbiamo fare tutto il possibile per contenere la tensione dell'inflazione, che quest'anno rischia di toccare l'8 per cento. Abbiamo già proposto un patto sociale tra governo, imprese, sindacati e banche per contenere la corsa dei prezzi. Ma occorrono anche nuovi e più incisivi interventi per contenere i costi energetici per famiglie e imprese, a partire da misure per calmierare il costo della materia prima e dalla riduzione temporanea di accise ed Iva su gas, energia e carburanti", ha concluso Banchieri. (Rpi)