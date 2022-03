Venezia: Brunetta, ringrazio della fiducia, Fondazione sarà catalizzatore di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Devo ringraziare chi ha iniziato questa storia: Marco Alverà, la Regione, il Comune, gli altri soci fondatori. Io ho solo il piccolo merito di aver capito fin da subito che quella della Fondazione era un'idea straordinaria e di aver rappresentato l'appoggio del governo". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine della nomina a presidente della Fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità", che sarà presentata alla stampa alle ore 12 a palazzo Ducale. "Stiamo costruendo - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo - un catalizzatore, un modello che vale per tutta Italia, con una fortissima identità, per attrarre idee, investimenti, capitale umano. Qui a Venezia abbiamo eccellenze mondiali, realtà eroiche che hanno resistito in condizioni difficili. A me piacerebbe moltiplicare le eccellenze presenti in questa Regione, in questa città, in questo nostro bellissimo Paese. A partire dagli esempi che già abbiamo. Ringrazio per la fiducia il presidente Draghi, il governatore Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro, tutti i i soci fondatori. Ho una lunga lista di altri potenziali soci da coinvolgere - ha concluso Brunetta - per venire a Venezia a portare capitale umano, progetti, risorse, idee. Venezia città mondo, la più antica città del futuro". (Rin)