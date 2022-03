Napoli: Alaia (Lega) consigliere Città metropolitana, porterò all'attenzione di Palazzo Matteotti istanze dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i tanti amministratori che hanno scelto la Lega e il nostro progetto. Questa avventura in Città Metropolitana sarà un ulteriore tassello per rafforzare una filiera che parte dai territori, si riferisce al Consiglio regionale e da oggi anche a quello metropolitano. Porterò le istanze della Lega, ma porterò soprattutto i numerosi temi che i nostri territori ci chiedono. Oltre ai sindaci e ai consiglieri che mi hanno votato, sento il dovere di ringraziare, per il sostegno ricevuto, il consigliere regionale Severino Nappi, il mio storico amico Ciro Campana e la consigliera comunale di Napoli Rosaria Borrelli coi quali lavoreremo in piena sinergia insieme al segretario regionale Valentino Grant, ai segretari provinciali Tina Donnarumma e Francesco Pinto e a tutto il gruppo dirigente del partito". È quanto ha affermato Domenico Alaia Esposito, neoeletto consigliere della Città Metropolitana di Napoli. (ren)